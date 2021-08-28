Лондонский «Арсенал» впервые за 67 лет проиграл три стартовых матча в чемпионате Англии по футболу.

В последний раз подобный старт «Арсенал» показывал в сезоне-1954/55. В первом туре тогда «канониры» проиграли со счетом 1:3 «Ньюкаслу», затем с минимальным счетом уступили «Эвертону» и проиграли 1:3 «Вест Бромвичу». По итогам того сезона «Арсенал» финишировал 9-м.

В сезоне-2021/22 «Арсенал» проиграл «Брентфорду», затем уступил лондонскому «Челси» и в третьем туре потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:5. На данный момент «Арсенал» имеет разницу мячей 0:9 и занимает последнее место в турнирной таблице.

В четвертом туре АПЛ «Арсеналу» предстоит провести домашний матч против «Норвич Сити», этот матч состоится уже после паузы на игры сборных — 11 сентября.