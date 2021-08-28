Спортсмены из команды Паралимпийского комитета России завоевали 14 наград в четвёртый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио.

Золотые награды у россиян — в лёгкой атлетике, плавании и настольном теннисе. Победителем игр стал легкоатлет Александр Яремчук, он выиграл золото в беге на 1500 м в классе Т46. Пловец Андрей Граничка победил на дистанции 100 м брассом в классе SB5, а Роман Жданов стал первым на дистанции 150 м компекс, класс SM4. Елена Прокофьева стала лучшей в настольном теннисе в классе 11.

Бронзовые награды завоевали стрелки из лука Елена Крутова и Алексей Леонов (класс W1), легкоатлет Александр Костин в беге на 5000 м (класс Т13). Бегунья Анастасия Соловьева стала третьей в беге на 400 м (класс Т47).

Пловчиха Наталия Буткова взяла бронзу на 150 м комплекс (класс SM4), Мария Павлова завоевала награду на 200 м комплекс в классе SM8. Бронзовые награды завоевали в настольном теннисе Юрий Ноздрунов (класс 9), Надежда Пушпашева (класс 2), Раиса Чебаника (класс 6). В фехтовании на колясках по бронзе принесли Никита Нагаев (класс А) и Людмила Васильева (класс В).