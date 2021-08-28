Российский фигурист, трёхкратный чемпион России Михаил Коляда пока не определился с короткой программой на олимпийский сезон.

Ранее было объявлено, что спортсмен будет катать короткую программу под музыку из балета «Щелкунчик». Постановщиком программы выступил хореограф Илья Авербух.

По информации «Спорт-Экспресса», на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга Коляда дважды откатал произвольную программу «Список Шиндлера». Неопределённость тренерского штаба и фигуриста с короткой программой связаны с тем, что собрала неоднозначные отзывы, в том числе, после попадания в интернет видео с проката на сборах в Тарту.

Открытые прокаты сборной России по фигурному катанию запланированы на 11-12 сентября в Челябинске.