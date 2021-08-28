Российская биатлонистка Маргарита Васильева стала четвертой в спринте на летнем чемпионате мира в чешском Нове Место.

Победу в гонке одержала польская спортсменка Моника Хойниш-Старега. Её результат — 16 минут 56,4 секунды. В гонке полька допустила один промах. Второе место у чешки Маркеты Давидовой, дистанцию она прошла без промахов с результатом в 11,1 секунды. Третье место — у Полоны Клеменчич из Словении, она уступила 21 секунду лидеру и также обошлась без промахов.

Результат Маргариты Васильевой — +25,3 секунды от лидера и один промах. Наталья Гербулова финишировала 7-й (два промаха, более минуты отставания), Светлана Миронова с тремя ошибками — 13-я, Тамара Дербушева с двумя — 16-я. Валерия Васнецова финишировала на 23-м месте, Ирина Казакевич стала 39-й с семью промахами.