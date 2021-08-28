Российская фигуристка, чемпионка и вице-чемпионка мира Елизавета Туктамышева идеально выступила на закрытых контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Спортсменка показала на прокатах и короткую, и произвольную программы на олимпийский сезон. По информации портала «Спорт-Экспресс», все запланированные тройные аксели фигуристка сделала, но на четверной прыжок в произвольной не заходила. Все остальные прыжки также были исполнены чисто, хотя где-то спортсменка и облегчала контент.

Напомним, короткая программа Туктамышевой «Танго Обливион» поставлена Ильей Авербухом, над произвольной программой в восточном стиле работал постановщик Никита Михайлов.

В прошлом сезоне Елизавета Туктамышева заняла второе место на чемпионате мира в Стокгольме и выиграла командный чемпионат мира в Осаке в составе сборной России.