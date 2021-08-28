Мужская сборная России по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.

Игра прошла на территории спортивного комплекса «Лужники», основное время матча завершилось со счётом 5:5.

В составе сборной России отличились Юрий Крашенинников, Антон Шкарин, Андрей Котенев, дубль оформил Борис Никоноров. За команду Швейцарии забили Ноэль Отт, Деян Станкович, три гола на счету Гленна Ходеля. Сборной России удалось отыграться за 19 секунд до конца основного времени.

В дополнительное время команды не отличились. В серии пенальти победу одержала Россия со счётом 5:4. Решающий удар в серии сделал Юрий Крашенинников, у голкипера Дениса Пархоменко — один сейв.

В другом полуфинале друг с другом сыграют сборные Японии и Сенегала.