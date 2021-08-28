Российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась о своём выступлении в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место. Спортсменка стала лишь 13-й.

В эфире «Матч ТВ» Миронова отметила, что сейчас у неё функциональное состояние не самое лучшее, ниже среднего, и за этим тянется и стрельба. По словам спортсменки ей нужно ещё обсудить ошибки с тренерами, тогда она будет понимать их причины.

«У меня ощущение, что на трассе я выжимаю из себя все, хотя организм не готов, поэтому и получаю на рубеже то, что получаю. Определённо к началу сезона я буду в более хорошей форме, чем сейчас», — сказала Миронова, добавив, что сейчас она проходит очередной этап подготовки к новому сезону.

Напомним, Светлана Миронова пока не завоёвывала медалей на чемпионате мира по летнему биатлону 2021 года.