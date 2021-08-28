Петербургский СКА обыграл омский «Авангард» на домашнем предсезонном турнире имени Пучкова. Игра прошла на площадке «Ледового дворца» и завершилась со счётом 3:2.

В основное время обе команды отличились по два раза. В составе СКА по шайбе забросили Фредерик Хендемарк и Йоонас Кемппайнен. За «Авангард» по разу отличились Семён Чистяков и Алексей Береглазов.

В овертайме решающую шайбу забросили петербургские хоккеисты на 63 минуте встречи. Антон Бурдасов отличился с передачи Линдена Вея.

Завтра, 29 августа, состоится заключительный матч в турнире: нижегородское «Торпедо» встретится с череповецкой «Северсталью». Пока СКА занимает первую строчку в турнирной таблице с 6-ю очками после четырех встреч.