Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о провальном выступлении в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове Место.

В эфире «Матч ТВ» Казакевич рассказала, что ссылается на то, что это её личные ошибки. «Лёжа я сделала два промаха, потом сделала поправку, но промахнулась ещё дважды, только потом попала», — рассказала биатлонистка.

По словам Казакевич, на пристрелке она испытывала проблемы, не роняла винтовку, но в первые пять выстрелов не попала даже в щит.

«Это никакая не поломка, не могу пока сказать, в чем конкретно проблема. Спрошу информацию по выстрелам – если они были в разные стороны, то это потеря концентрации», – сказала Казакевич.

Напомним, в суперспринте Ирина Казакевич выиграла бронзу, а в спринте финишировала в четвёртом десятке.