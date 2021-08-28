Российский полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев рассказал о том, что изменилось в сборной России по футболу после прихода в команду тренера Валерия Карпина.

Слова Кузяева цитирует портал «Чемпионат». По словам игрока, отличия по сравнению с командой Черчесова уже чувствуются, ведь у каждого тренера свои требования. «Большое количество времени уделяется восстановлению. Распорядок дня изменился», — сказал Кузяев, добавив, что прошло всего два дня.

«Дзюбы нет, да. Шуток в команде стало поменьше, он отвечал за атмосферу у нас. Процесса выбора капитана ещё не было», — отметил хавбек, добавив, что нужно потренироваться, а затем все станет ясно. По мнению Кузяева, хорошая кандидатура на роль капитана — защитник Георгий Джикия.

Напомним, Артем Дзюба не был вызван в сборную России на сентябрьские матчи команды.