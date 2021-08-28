Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов высказался о том, как изменилась атмосфера в сборной России после прихода Валерия Карпина.

Слова Жемалетдинова цитирует портал «Чемпионат». По мнению игрока, в команде стало веселее, футболисты начали чувствовать себя раскрепощённее. Жемалетдинов подчеркнул, что после матча со Словакией ему сразу сказали, что он не сыграет с Хорватией.

«Карпин следит за весом, некоторые продукты убрали. Сахар убрали совсем. С нами уже беседы провели. С тортиками стало тяжелее. Весь тренерский штаб — очень положительные эмоции от них!, — отметил Жемалетдинов, добавив, что он стал больше работать, поэтому стал лучше, но не потому что нужно было подписать контракт.

«На деле наоборот. Стал больше работать в зале, меньше употреблять плохой пищи», — добавил игрок.