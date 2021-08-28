Российская биатлонистка Валерия Васнецова высказалась о своём выступлении в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове Место.

В эфире «Матч ТВ» Васнецова отметила, что недовольна результатом (23 место), в спринте ей было похуже и потяжелее, чем раньше.

«Я делала лазерную коррекцию зрения, и месяц в плане силовых работ у меня выпал. Мы были на сборе в Сочи, мне можно было только кататься в спокойном темпе», — отметила биатлонистка, добавив, что со сбора в Минске она делала абсолютно всю работу и вряд ли на сегодняшних результатах сказывается выпавший месяц.

«На высоте я смогла отработать в более базовом режиме», – сказала Васнецова.

Напомним, Валерия Васнецова с тремя промахами завершила спринт на летнем ЧМ.