Мужская сборная России узнала соперника по финалу чемпионата мира по пляжному футболу FIFA 2021 года. В другом полуфинальном матче сборная Японии победила команду Сенегала.

Игра прошла на площадке спортивного комплекса «Лужники» и завершилась со счётом 5:2 в пользу японской команды.

В составе сборной Японии отличились Такуя Акагума, который оформил хет-трик, Такааки Оба и Манасори Окуяма. За команду Сенегала по голу забили Папе-Мар Бойе и Бабакар Фалль.

Сборные России и Японии уже встречались на групповом этапе чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Тогда победу одержала команда России в основное время со счётом 7:1.

Финал чемпионата мира по пляжному футболу состоится завтра, 29 августа.