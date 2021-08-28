Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему национальную команду покинули сразу несколько врачей.

Слова Карпина цитирует портал РИА Новости.

«Мы запросили данные по футболистам, историю болезни. Как у любого доктора, у них должна быть история болезни пациента, в данном случае кандидатов в сборную. Ничего сверхъестественного тут нет», — отметил Карпин, добавив, что врачи не предоставили эти данные и ушли. Нужную информацию Карпин не получил и после их ухода.

По словам Карпина, неверно говорить о том, что доктора не сработались с тренером по физподготовке Луисом Мартинесом, поскольку через него информацию запросил сам Карпин.

«Если у доктора нет истории болезни пациента, что об этом говорить? Люди захотели уйти, ну хорошо. Я не разговаривал с врачами, они работали на РФС. Силой в сборной никого держать не будем», — сказал Карпин.