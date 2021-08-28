«Ливерпуль» сыграл вничью с лондонским «Челси» в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги в сезоне-2021/22. Игра прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 1:1.

В первом тайме счет удалось открыть футболистам «Челси»: на 22-й минуте отличился Кай Хаверц с передачи Риса Джеймса. Затем в добавленное к первому тайму время с пенальти забил Мохаммед Салах и сравнял счет.

Весь второй тайм «Челси» пришлось провести в меньшинстве. Рис Джеймс получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной. «Ливерпулю» не помогло отличиться преимущество в составе, поэтому матч завершился вничью.

И «Ливерпуль», и «Челси» до этого одержали по две победы в чемпионате, поэтому это для них первая потеря очков.