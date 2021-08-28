Петербургский СКА произвёл обмен игроками с уфимским «Салаватом Юлаевым». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

За «Салават Юлаев» теперь будет выступать защитник Динар Хафизуллин. В СКА из Уфы отправился нападающий Михаил Воробьев.

Отметим, Динар Хафизуллин выступал за СКА с сезона-2013/14, перейдя из подольского «Витязя». В составе СКА Хафизуллин стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, а также сумел стать рекордсменом среди защитников клуба по количеству проведённых матчей — 396 игр. Сейчас Хафизуллину 32 года.

Михаил Воробьев провел за «Салават Юлаев» 33 матча регулярного чемпионата в прошлом сезоне и набрал 13 очков, сделав 8 результативных передач и забросив 5 очков. Сейчас нападающему 24 года.