Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о предлагаемых реформах российского футбола.

Слова Карпина цитирует портал «Чемпионат».

«По реформе чемпионата на группы — не для нашей страны. Для маленькой страны, да. Но для нас — гладкий чемпионат удобен и правилен. Надо менять другие вещи. Какие? Воспитывать детских тренеров», — отметил Карпин, добавив, что если не будет учителей, то не будет хороших учеников. По словам Карпина, в СССР была ставка 120 рублей и на нее можно было прожить, а сейчас на 20 тысяч рублей ни один мужчина семью не прокормит.

«Как прекратить падение в рейтинге УЕФА? Мы все говорим про эти проблемы. Но что бы мы ни сделали — на подъём уйдёт минимум пять лет», — сказал Карпин.