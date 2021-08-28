Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о том, влияет ли на атмосферу в команде отсутствие нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

Слова Карпина цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Отсутствие Дзюбы в сборной может помочь сборной, а может, и нет. Никто не знает. Все зависит от того, что будут делать игроки. Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь», – пошутил Карпин.

Напомним, Артем Дзюба не попал в итоговый список футболистов, которых Валерий Карпин вызвал на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Перед объявлением списка Карпин и Дзюба встречались друг с другом в Санкт-Петербурге и общались друг с другом несколько часов.