Голкипер команды «Красная Звезда» из Советска Александр Шишмарев погиб во время матча с калининградской «Балтикой-М».

Футболист получил смертельную травму во время столкновения с футболистом «Балтики-М» во время тренировочного спарринга.

Как сообщает журналист Василий Конов в своем телеграм-канале, игроку оперативно и в полном объёме оказали помощь врачи «Балтики», но она не помогла. На поле прибыла бригада скорой помощи, и за жизнь футболиста боролись в течение часа, но не смогли его спасти.

В региональной федерации футбола пообещали взять на себя все расходы на организацию похорон Шишмарева. «Все футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра», — говорится в сообщении федерации.