Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун согласовал условия личного контракта с французским «Лионом».

Об этом сообщает издание L’Equipe. По данным СМИ, иранец сам проявляет желание перебраться в «Лион», условия контракта согласованы, предположительно, он будет рассчитан на 5 лет. Пишут, что Азмуну несколько раз лично звонил главный тренер «Лиона» Петер Бос, который хотел подписать иранца ещё во время работы в леверкузенском «Байере».

«Лиону» осталось договориться о трансфере с «Зенитом». Петербуржцы хотели получить 25 миллионов евро, однако сейчас могут сойтись и на сумме в 15 миллионов без учёта бонусов. Также петербургскому клубу потребуется найти иранскому нападающему замену: если это удастся сделать в ближайшее время, то Азмун может отправиться во Францию уже в понедельник, 30 августа.