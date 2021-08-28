Главные новости с футбольных полей и хоккейных коробок — в традиционном обзоре от Nevasport за 28 августа:

Россия по пенальти прошла в финал ЧМ по пляжному футболу, обыграв Швейцарию

Мужская сборная России по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Полуфинальная игра со сборной Швейцарии прошла на территории спортивного комплекса «Лужники», основное время матча завершилось со счётом 5:5. Футболистам сборной России удалось сравнять счет за 19 секунд до окончания основного времени, а затем победить соперника в серии пенальти.

Россия проиграла Швейцарии в 1/4 финала и вылетела с ЧМ по хоккею среди женщин

Женская сборная России по хоккею уступила команде Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу швейцарок, победная шайба была заброшена в овертайме. В составе российской команды по шайбе забросили Илона Маркова и Елизавета Роднова, а за Швейцарию отличились Эвелина Разелли, Фоби Штенц и Лаура Циммерман.

СКА обыграл «Авангард» в овертайме на турнире имени Пучкова

Петербургский СКА обыграл омский «Авангард» на домашнем предсезонном турнире имени Пучкова. Игра прошла на площадке «Ледового дворца» и завершилась со счётом 3:2. За СКА отличились Фредерик Хендемарк и Йоонас Кемппайнен. За «Авангард» по шайбе забросили Семён Чистяков и Алексей Береглазов. Победную шайбу в овертайме на свой счет записал Антон Бурдасов.

Вратарь «Красной Звезды» Шишмарев погиб во время игры с «Балтикой-М»

Голкипер команды «Красная Звезда» из Советска Александр Шишмарев погиб во время матча с калининградской «Балтикой-М». Футболист получил смертельную травму во время столкновения с футболистом «Балтики-М» во время тренировочного спарринга. Врачи скорой помощи боролись за его жизнь около часа, но не смогли его спасти. Голкиперу было 23 года.

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Расселл — второй

Голландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию в рамках гоночного уикенда Гран-при Бельгии в Формуле-1. Лучший круг Ферстаппена в последнем сегменте занял 1 минуту и 59.765 секунды. Второе место сумел занять пилот команды «Уильямс» Джордж Расселл, он уступил лидеру на лучшем круге 0.321 секунды. Третий результат показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (0,334 секунды отставания от Ферстаппена).