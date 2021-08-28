Мужская сборная России по пляжному футболу сегодня, 29 августа, сыграет с командой Японии в финале домашнего чемпионата мира по пляжному футболу FIFA.

Игра состоится на арене в спортивном комплексе «Лужники». Начало матча назначено на 19:30 по московскому времени.

В полуфинале сборная России в драматичном матче сумела обыграть команду Швейцарии (основное время завершилось со счётом 5:5, а затем Россия победила в серии пенальти со счётом 5:4). Сборная Японии в полуфинале обыграла команду Сенегала со счётом 5:2.

Сборные России и Японии уже играли друг с другом на групповом этапе этого ЧМ. Тогда матч завершился со счётом 7:1 в пользу российских футболистов, и эта победа позволила россиянам выиграть группу.