Президент Калининградской областной Федерации футбола (КООФ) Александр Гвардис озвучил предварительную причину смерти голкипера «Красной Звезды» Александра Шишмарева.

«Предварительно со слов врача, который оказывал помощь: у него запал язык и он задохнулся», — приводит слова Гвардиса ТАСС.

Трагедия произошла в субботу, 28 августа. Футболист получил смертельную травму во время столкновения с футболистом «Балтики-М» во время тренировочного спарринга.

Врачи «Балтики» оперативно оказали игроку помощь, затем прибывшая бригада скорой помощи час боролась за его жизнь, однако спасти 23-летнего Шишмарева не удалось.