Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что решение о втором пилоте команды уже принято. На роль напарника Льюиса Хэмилтона в следующем сезоне претендуют Валттери Боттас и Джордж Расселл.

«Было ли принято решение о втором пилоте? Да. Хотел бы подчеркнуть, что если бы это решение не было таким сложным, мы бы приняли его раньше. И Боттас, и Расселл заслуживают самого лучшего отношения, оба являются членами нашей семьи, и мы каждого из них высоко ценим», — приводит слова Вольфа GPFans.

Напомним, ожидалось, что «Мерседес» озвучит свое решение еще во время летней паузы, однако команда пока так и не объявила, кто будет выступать в следующем сезоне.

Вчера, 28 августа, на этапе Гран-при в Бельгии состоялась квалификация, в которой Расселл сенсационно занял второе место, оставив позади и Хэмилтона, и Боттаса. Джордж был близок к завоеванию поула, но в самом конце заезда лучшее время установил Макс Ферстаппен.