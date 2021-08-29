Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон оценил выступление пилота «Уильямса» Джорджа Расселла в текущем сезоне, но отметил, что успех молодого британца в квалификации не изменит его мнения о Валттери Боттасе.

Напомним, вчера Расселл сенсационно финишировал вторым в квалификации Гран-при Бельгии. Ранее Хэмилтон неоднократно говорил, что хотел бы и дальше видеть Боттаса своим напарником.

«Мое мнение не изменилось. Я имею в виду, что Джордж отлично работает весь год, и конкретная квалификация ничего не меняет. Уверен, что на него оказывается огромное давление, как и на Валттери. Приятно видеть, что он с этим справляется», — приводит слова Хэмилтона Autosport.

Гонка в Спа (Бельгия) будет проходить сегодня, 29 августа, и начнется в 16:00 мск. Стартовать с поула будет Макс Ферстаппен, Расселл также уйдет в гонку с первого ряда.