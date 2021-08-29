Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов-2021/22.

На групповом этапе сине-бело-голубые встретятся с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

«Группа хорошая, мне понравилась. Будет здорово сыграть против действующего победителя Лиги чемпионов, против «Ювентуса». Это топ-клубы, «Мальме» тоже не подарок, но мы сделаем всё возможное, чтобы выйти из группы», — сказал Кузяев журналистам.

Футболист подчеркнул, что в «Зените» верят в успех команды, в противном случае вообще не было бы смысла выступать в таком турнире, как Лига чемпионов.

«Мы ставим перед собой цель постараться выйти, понимаем, что это будет сложно, так явные фавориты – «Ювентус» и «Челси», но, считаю, шанс у нас есть», — сказал Кузяев.

В первом туре группового этапа «Зенит» на выезде сыграет с «Челси» 14 сентября. Игра состоится либо в Лондоне, либо на нейтральном поле, если английский клуб не гарантирует петербуржцам беспрепятственный въезд в страну во время пандемии коронавируса.