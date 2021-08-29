Действующие чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не выступили на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», спортсмены снялись из-за небольшой травмы, полученной перед прокатами.

«Чтобы не усугублять повреждение, подопечные Тамары Москвиной решили сняться — выступление в Челябинске через две недели важнее», – сообщает источник.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, также тренирующиеся под руководством Москвиной, выступили в Петербурге успешно и продемонстрировали хорошую форму перед стартом сезона.

Напомним, контрольные прокаты сборной России будут проходить 11 и 12 сентября в челябинском ледовом дворце «Трактор».