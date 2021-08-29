Нападающий «Бенфики» Карлос Винисиус может продолжить карьеру в «Зените».

Петербургский клуб находится в поиске замены Сердару Азмуну, который в скором времени может перейти в «Лион». Как сообщает L’Equipe, сине-бело-голубые заинтересовались Винисиусом, отыгравшим прошлый сезон за «Тоттенхэм» на правах аренды.

26-летний форвард провел девять матчей в чемпионате Англии и забил один мяч. Всего в 22 играх за «Тоттенхэм» он отличился десять раз. По оценке портала Transfermarkt, стоимость бразильца составляет 18 миллионов евро.

Также в список на усиление «Зенита» вошли Матеус Кунья, Андреа Белотти и Гаэтан Лаборд.

Напомним, накануне стало известно, что Азмун согласовал условия личного контракта с «Лионом». Он может подписать соглашение до 2026 года.