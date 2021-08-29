Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин запретил игрокам команды есть сахар.

«Потому что они профессиональные футболисты. До этого ели сладкое? До этого они, может, и водку пили. Я здесь при чем? Это значит — хорошо? Сахар ничего хорошего футболистам не дает», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Тренер добавил, что сам он не отказывается от сахара. «Я же не футболист», — сказал Карпин.

Напомним, Карпин возглавил сборную России после того, как ее прежний наставник Станислав Черчесов был уволен из-за провала на Евро-2020. Под его руководством команда не смогла выйти в плей-офф турнира, заняв последнее место в своей группе.

Первый матч во главе с Карпиным сборная России проведет в среду, 1 сентября, против команды Хорватии в отборе на чемпионат мира-2022.