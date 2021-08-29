Бельгийский защитник Максимилиано Кауфриз стал игроком «Спартака». Как сообщает официальный сайт красно-белых, 24-летний футболист уже подписал контракт и будет выступать под третьим номером.

Срок действия соглашения не уточняется. «Добро пожаловать, Максимилиано!» — гласит сообщение москвичей.

До перехода в «Спартак» Кауфриз защищал цвета «Сент-Трюйдена». В нынешнем сезоне он успел отыграть пять матчей в чемпионате Бельгии, но не отметился в них результативными действиями. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 850 тысяч евро.

Стоит отметить, что приобретение Кауфриза означает, что «Спартак» расстанется с кем-то из легионеров, поскольку в команде не осталось свободных мест для иностранцев.