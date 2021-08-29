Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что болел за гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла в квалификации Гран-при Бельгии.

Сам Норрис завершить квалификацию не смог: на мокрой трассе его болид попал в серьезную аварию. Гонщик получил ушиб локтя, врачи незамедлительно оказали ему помощь.

«Я очень рад за Джорджа. Находясь в машине скорой помощи, я наблюдал за ним и подбадривал его, чтобы он всё-таки завоевал поул-позишен», — приводит слова Норриса Motorsport Week.

Напомним, квалификация состоялась в субботу, 28 августа. Расселл сенсационно занял второе место, а обладателем поула стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонка на автодроме «Спа-Фрнкоршам» сотоится сегодня и начнется в 16:00 мск.