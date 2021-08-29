Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал переход португальского форварда Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «Зенит» встретится с «Ювентусом» на групповом этапе Лиги чемпионов. Об уходе Роналду стало известно уже после жеребьевки

«Хотелось бы сыграть против Роналду. Уже играл против Лионеля Месси, теперь хотелось бы сыграть против португальца», — сказал Кузяев журналистам.

В пятницу, 27 августа, «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского форварда. По информации СМИ, его переходу поспособствовали тренеры Алекс Фергюсон и Уле-Гуннар Сульшер.

Примечательно, что ещё утром в день трансфера ожидалось, что после ухода из «Ювентуса» Роналду присоединится к «Манчестер Сити», который является принципиальным соперником «МЮ».