Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги.

Как сообщает Daily Mail, 36-летний португалец будет зарабатывать по 560 тысяч евро в неделю.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги занимает вернувшийся в «Челси» бельгийский форвард Ромелу Лукаку. Его зарплата составит 525 тысяч евро в неделю. Замыкает тройку хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне с зарплатой 450 тыс евро.

Стоит отметить, что при переходе из туринского «Ювентуса» в «МЮ» Роналду дал согласие на понижение зарплаты.

Английский клуб объявил о возвращении Роналду в пятницу, 27 августа. Португалец присоединится к «МЮ» после паузы на матчи сборных.