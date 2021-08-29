В России на воскресенье, 29 августа, выявлено 19 286 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло 6 882 827.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 797 человек. 16 804 гражданина выписаны по выздоровлению.

В общей сложности за время пандемии было проведено 178,1 млн тестов. 181 637 жителей страны скончалось от коронавируса, еще 6 148 250 человек успешно преодолели болезнь.

Наибольший прирост заболеваемости вновь зафиксирован в Москве — 1444 человек. В Санкт-Петербурге выявлено 1318 новых случаев заражения, в Московской области — 914.