Сергей Петров перед матчем с "Крыльями". Фото: "Краснодар"

Сергей Петров перед матчем с "Крыльями". Фото: "Краснодар"

Защитник «Краснодара» Сергей Петров из-за травмы не поможет сборной России в предстоящих матчах отборочного турнира ЧМ-2022. Вместо него в команду вызван полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин.

Как сообщает РФС, Петров получил повреждение правой голени во время тренировки вчера, 28 августа. Игрок продолжит лечение в своем клубе.

«По результатам проведённого осмотра и дополнительного обследования было выявлено повреждение мышц голени, которое не позволит полноценно готовиться к предстоящим играм», — сказал главный врач сборной России Владимир Хайтин.

Напомним, в среду, 1 сентября, сборная России в Москве примет Хорватию. Затем, 4 сентября, россияне на выезде сыграют с Кипром, а 7 сентября дома встретятся с Мальтой. Эти матчи станут для команды первыми под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.