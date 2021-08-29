Российская гонщица SMP Racing Ирина Сидоркова повторно сдала тест на коронавирус, он дал отрицательный результат.

Сейчас спортсменка находится в Бельгии, где проходил пятый этап W Series. Сидоркова не смогла принять участие в гонке, поскольку её первый тест на коронавирус оказался положительным. У Ирины отсутствовали какие-либо симптомы заболевания, но она автоматически была отстранены от соревнований.

В команде рассчитывают, что Сидоркова сможет принять участие в шестом этапе чемпионата, который состоится 4-5 сентября в Зандворте (Нидерланды). После пропуска гонки в Бельгии россиянка по-прежнему идет на седьмом месте в личном зачете пилотов.