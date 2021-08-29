Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном возвращении тренера Доменико Тедеско в московский клуб.

«В Европе никому не нужен, а здесь все карты в руки. У нас всем рады. Уже никто не знает, пойдёт ли на пользу возможное возвращение. Настолько всё запутанно. Что у нас только в футболе не происходит… уже ничему не удивляешься», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, Тедеско возглавлял «Спартак» в прошлом сезоне, под его руководством красно-белые заняли второе место в чемпионате России. Еще зимой специалист заявил, что не будет продлевать контракт с командой.

На данный момент главным тренером «Спартака» является португалец Руй Витория. После шести туров РПЛ москвичи занимают десятое место в турнирной таблице, имея всего семь очков.