В Спа (Бельгия) проходит 12-й этап Гран-при Формулы-1. Гонка на автодроме «Спа-Франкоршам» стартует сегодня, 29 августа, в 16:00 по московскому времени.

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По итогам квалификации, состоявшейся днем ранее, поул-позишн завоевал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Вместе с ним с первого ряда будет стартовать гонщик «Уильямса» Джордж Расселл, сенсационно ставший вторым в квалификации.

На данный момент лидером личного зачета пилотов идет Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Ферстаппен, для которого две предыдущие гонки сложились неудачно, опустился на вторую строчку.