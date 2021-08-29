Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси попал в заявку на матч с «Реймсом» в четвертом туре французской Лиги 1.

Игра состоится сегодня, 29 августа, в Реймсе на стадионе «Огюст Делоне II». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Напомним, Месси официально перешел в «ПСЖ» 10 августа, его контракт с парижанами рассчитан на два года и имеет опцию продления еще на один сезон. «Барселона», за которую Лионель выступал ранее, не продлила с ним контракт из-за финансовых сложностей.

Месси еще не дебютировал за «ПСЖ», поскольку тренерский штаб его новой команды хотел, чтобы игрок для начала набрал нужную форму после межсезонья.