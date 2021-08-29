Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг обратился к болельщикам команды со словами благодарности.

«Хоккейный клуб СКА на сегодняшний день является флагманом российского хоккея. Для нас это очень важно. Мы понимаем, насколько это большая ответственность. Те победы, которых мы достигли, появились благодаря нашей совместной работе на благо команды и поддержке болельщиков», – сказал Ротенберг.

Напомним, новый сезон в Континентельной хоккейной лиге (КХЛ) стартует в среду, 1 августа. В стартовом поединке встретятся финалисты предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина — «Авангард» и ЦСКА.

СКА в минувшем сезоне дошел до финала Западной конференции, где уступил московскому ЦСКА. Обладателем трофея стал «Авангард».