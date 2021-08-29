«Реймс» на своем поле примет «Пари Сен-Жермен» в матче четвертого тура французской Лиги 1. Игра состоится сегодня, 29 августа, в Реймсе на стадионе «Огюст Делоне II». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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Сегодняшний матч может стать дебютным для новичка «ПСЖ» Лионеля Месси. Аргентинский форвард вошел в заявку команды на игру.

Заявка «ПСЖ»: Доннарумма, Навас, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Паредес, Неймар, Ди Мария, Данило, Вейналдум, Эррера, Диалло, Дракслер, Керер, Гейе, Калимуэндо, Месси, Битумасала, Эбимбе, Франки.

После трех туров Лиги 1 «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, имея 9 очков. «Реймс» с тремя баллами идет 12-м.