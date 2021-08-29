Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

В короткой программе спортсменка выступила в новом платье бордового цвета со стразами. Фото с проката появилось в «Инстаграме» Татьяны Фладе.

По информации «Спорт-Экспресс», Туктамышева чисто исполнила обе программы. Все запланированные тройные аксели фигуристка сделала, но на четверной прыжок в произвольной не заходила. Все остальные прыжки также были исполнены безошибочно, хотя где-то спортсменка и облегчала контент.

Напомним, короткая программа Туктамышевой «Танго Обливион» поставлена Ильей Авербухом, над произвольной программой в восточном стиле работал постановщик Никита Михайлов.