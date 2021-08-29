В Санкт-Петербурге с 1 сентября закрывают и отчуждают береговую зону в Парке 300-летия. По решению администрации города территория переходит в аренду АО «Зенит-Арена».

Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайдер». По информации источника, территория на побережье будет использоваться для реализации планов «Зенита» и «Газпрома». Формально пляж передается для благоустройства в рамках проекта по строительству базы водных видов спорта, однако «Инсайдер» утверждает, что на самом деле речь идет о строительстве элитного яхт-клуба для руководителей «Газпрома».

Ожидается, что в акватории Финского залива появятся три искусственных острова, на которых будут установлены 150-метровые флагштоки с полотнами «Зенита» и «Газпрома». В небоскребе «Лахта Центр», расположенным в непосредственной близости, будет находиться штаб-квартира ПАО «Газпром».