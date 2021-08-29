В Санкт-Петербурге состоялась презентация хоккейного клуба СКА перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На главной арене комплекса «Хоккейный город» состоялось представление тренерского штаба «армейцев», а также вручение игрокам свитеров. Кроме того, на мероприятии выступили олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева.

В связи с действующими ограничениями мероприятие проходило без присутствия зрителей, однако вице-президент СКА Роман Ротенберг обратился к болельщикам с благодарностью за поддержку.

«Хоккейный клуб СКА на сегодняшний день является флагманом российского хоккея. Для нас это очень важно. Мы понимаем, насколько это большая ответственность. Те победы, которых мы достигли, появились благодаря нашей совместной работе на благо команды и поддержке болельщиков», – сказал Ротенберг.