Вице-президент СКА Роман Ротенберг заинтересован в усилении армейского клуба. Ротенберг отметил, что хотел бы возвращения форварда Никиты Гусева в команду, что позволит значительно усилить её перед Олимпиадой.

«Мы надеемся, что он вернется, рассчитываем на это и ждем. Очень бы хотелось, чтобы этот сезон он сыграл в Санкт-Петербурге и потом за сборную на Олимпиаде», — заявил Ротенберг.

На данный момент известно, что дирекция клуба и хоккеист находятся на стадии обсуждения дальнейших действий. Ротенберг отметил, что рассчитывает на возвращение опытного и сильного форварда в команду для того, чтобы Никита снова радовал своих болельщиков и играл за сборную России.

В составе сборной России Никита завоевал золото Олимпийских игр-2018, бронзу на чемпионате мира-2019. На данный момент Гусев является нападающим клуба «Флорида Пантерз».