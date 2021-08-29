Женская сборная России по волейболу сыграет с командой Белоруссии в 1/8 финала чемпионата Европы. Матч будет проходить в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк Арена» сегодня, 30 августа, и начнется в 21:00 по московскому времени.

На групповом этапе сборная России стала второй в группе А, набрав 11 очков в пяти турах. Подопечные Серджо Бузато одержали три победы и потерпели два поражения.

Белорусская команда заняла третье место в группе С, заработав семь очков при аналогичной статистике — три победы при двух поражениях. Разница в баллах обусловлена тем, что белоруски выиграли два матча на тай-брейке.

Победительницы сегодняшней встречи в четвертьфинале сыграют либо с Бельгией, либо с Италией.