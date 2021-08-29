Петербургский пловец Владимир Даниленко принес сборной России очередную медаль Паралимпийских игр в Токио (Япония). Сегодня, 29 августа, он завоевал бронзу на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S2.

Обладателем золотой медали стал представитель Бразилии Габриэл Жералдо дос Сантос Араужо, финишировавший за 4 минуты 6,52 секунды​​​. Серебро взял чилиец Альберто Абарса (+7,65 секунды). Даниленко проиграл лидеру 9,43 секунды.

Для российского пловца эта медаль стала второй в рамках текущей Паралимпиады. 25 августа он завоевал бронзу в стометровке на спине.

На данный момент в активе россиян 48 наград: 15 золотых, 9 серебряных и 24 бронзовые.