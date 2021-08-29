В Нью-Йорке стартует Открытый чемпионат США по теннису. Сегодня, 30 августа, в борьбу вступят россияне Андрей Рублев и Евгений Донской.

Рублев, получивший пятый номер посева, сыграет с 42-летним квалифаером Иво Карловичем из Хорватии. Игра будет проходить на корте Grandstand вторым запуском и начнется не ранее 19:30 по московскому времени.

Донской, пробившийся в основную сетку через квалификацию, в первом круге встретится с 12-м номером посева канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Игра будет проходить первым запуском на 17-м корте и начнется в 18:00 мск.

Затем, в ночь на 31 августа, матч первого круга проведет Даниил Медведев. Второй номер мирового рейтинга сразится с французом Ришаром Гаске, начало встречи запланировано примерно на 4:00 мск.