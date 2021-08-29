Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на летнем чемпионате мира в Нове-Место (Чехия).

Спортсменка, ранее выигравшая спринт, ушла на дистанцию под первым номером. На четырех огневых рубежах она допустила два промаха, а по чистой скорости стала четвертой. Серебряную медаль завоевала представительница Румынии Энико Мартон, пробежавшая три штрафных круга. Замкнула тройку лидеров Санита Булина из Латвии с четырьмя промахами.

Россиянка Анастасия Гореева финишировала четвертой, проиграв лидеру 49,3 секунды. Ксения Шнайдер стала 18-й с почти трехминутным отставанием.

Напомним, Гореева и Шевченко тренируется в группе Михаила Шашилова, в которую также входят Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Виктория Сливко.