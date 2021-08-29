В Сети появилась аудиозапись разговора Криштиану Роналду за несколько часов до перехода в «Манчестер Юнайтед». В беседе он подтвердил, что переходит в один из манчестерских клубов, однако на тот момент не было ясно, в какой именно.

«Сделка очень близка, мы закроем её сегодня или завтра, «Юнайтед» или «Сити». Оба претендуют на меня», — сказал Роналду в аудиозаписи, которая опубликована в «твиттере» Futimas.

Напомним, английский клуб объявил о возвращении Роналду в пятницу, 27 августа. Португалец присоединится к «МЮ» после паузы на матчи сборных.

Ранее стало известно, что Роналду будет самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги. Он будет зарабатывать по 560 тысяч евро в неделю.